За добу в зоні АТО ніхто не загинув, поранені четверо військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу втрат серед українських військових немає, четверо воїнів дістали поранення», - сказав він.

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За словами Лисенка, в цей нелегкий для України час держава не припиняє надавати підтримку сім'ям військовослужбовців, які беруть участь в АТО.

«Україна дбає про сім'ї захисників Вітчизни, сім'ї загиблих і поранених військовослужбовців Нацгвардії та підрозділів Міністерства внутрішніх справ, які отримали ордери на квартири. Це означає, що держава виконує свої зобов'язання у цей нелегкий час", - наголосив Лисенко.