За добу в зоні АТО ніхто не загинув, поранені четверо військових
За минулу добу в зоні АТО на сході України загиблих серед українських військовослужбовців немає, чотири людини дістали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
«За минулу добу втрат серед українських військових немає, четверо воїнів дістали поранення», - сказав він.
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За словами Лисенка, в цей нелегкий для України час держава не припиняє надавати підтримку сім'ям військовослужбовців, які беруть участь в АТО.
«Україна дбає про сім'ї захисників Вітчизни, сім'ї загиблих і поранених військовослужбовців Нацгвардії та підрозділів Міністерства внутрішніх справ, які отримали ордери на квартири. Це означає, що держава виконує свої зобов'язання у цей нелегкий час", - наголосив Лисенко.