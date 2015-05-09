Молодих призовників не будуть направляти в зону АТО - Порошенко

Молодих призовників не направлятимуть в зону проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час участі у церемонії складання військової присяги новобранцями окремого полку президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України у Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни.

"Щоб вгамувати хвилювання батьків, ще раз наголошую, що за моїм наказом молоді призовники не направляються в зону проведення АТО", - сказав Порошенко.

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Глава держави наголосив, що його “мрія як президента України - щоб наші воїни набували досвід і майстерність у місцях постійної дислокації, на полігонах, у навчальних умовах, наближених до бойових, але не на справжній війні”.