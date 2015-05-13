Бойовики обстріляли Піски, Широкине та Станицю Луганську з важкого озброєння - штаб АТО

На Донецькому напрямку найбільше за минулу добу бойовики стріляли по Піскам, використовуючи мало не весь арсенал своєї зброї.

Про це повідомляється на сторінці прес-центра АТО у Facebook.

"Для загарбників, як і раніше не існує жодних принципів і форматів домовленостей. Розпочинаючи з 18.00 години вчорашнього дня вони щонайбільше годину не стріляли по території, де люди не хочуть війни. Свою криваву і жорстоку справу бандформування робили з допомогою заборонених Мінськими домовленостями артилерії, мінометів, а також гранатометів, іншої наявної в них зброї", - йдеться у повідомленні.

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В районі Широкиного стріляли з мінометів великих калібрів.

Зазначається, що на Артемівському напрямку бойовики масованим обстрілам з 152 мм артилерії піддали Дружбу. З 120 мм мінометів та озброєння танку вели вогонь по Ленінському та Кірово.

З ночі і до ранку злочинці не припиняли обстріли Станиці Луганської. Біля Щастя працював снайпер.

"Звісно ж не залишили вони без уваги і мирні населені пункти двічі обстрілявши з зенітних установок та великокаліберних кулеметів населений пункт Опитне", - повідомляють у штабі.

Безпілотні літальні апарати противника з’являлися у небі над Щастям, Орловським, Талаківкою, Чермаликом та іншими населеними пунктами.