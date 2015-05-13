Бойовики обстріляли Піски, Широкине та Станицю Луганську з важкого озброєння - штаб АТО
Зазначається, що на Артемівському напрямку бойовики масованим обстрілам з 152 мм артилерії піддали Дружбу. З 120 мм мінометів та озброєння танку вели вогонь по Ленінському та Кірово.
На Донецькому напрямку найбільше за минулу добу бойовики стріляли по Піскам, використовуючи мало не весь арсенал своєї зброї.
Про це повідомляється на сторінці прес-центра АТО у Facebook.
"Для загарбників, як і раніше не існує жодних принципів і форматів домовленостей. Розпочинаючи з 18.00 години вчорашнього дня вони щонайбільше годину не стріляли по території, де люди не хочуть війни. Свою криваву і жорстоку справу бандформування робили з допомогою заборонених Мінськими домовленостями артилерії, мінометів, а також гранатометів, іншої наявної в них зброї", - йдеться у повідомленні.
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В районі Широкиного стріляли з мінометів великих калібрів.
Зазначається, що на Артемівському напрямку бойовики масованим обстрілам з 152 мм артилерії піддали Дружбу. З 120 мм мінометів та озброєння танку вели вогонь по Ленінському та Кірово.
З ночі і до ранку злочинці не припиняли обстріли Станиці Луганської. Біля Щастя працював снайпер.
"Звісно ж не залишили вони без уваги і мирні населені пункти двічі обстрілявши з зенітних установок та великокаліберних кулеметів населений пункт Опитне", - повідомляють у штабі.
Безпілотні літальні апарати противника з’являлися у небі над Щастям, Орловським, Талаківкою, Чермаликом та іншими населеними пунктами.
Для загарбників, як і раніше не існує жодних принципів і форматів домовленостей. Розпочинаючи з 18.00 години вчорашнього...Posted by Прес-центр АТО on 12 травня 2015 р.