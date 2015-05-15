В штабі АТО кажуть, що бойовики готують провокацію для ОБСЄ

Про це заявив речник АТО Леонід Матюхін, повідомляється на сторінці АТО у Facebook.

”За оперативною інформацією, днями загарбники займатимуться своєю звичною справою кінематографа: представників місії ОБСЄ буде запрошено в населені пункти на передовій, де заздалегідь бандити підготують сценарій, за яким все виглядатиме так, ніби українська сторона веде провокаційний вогонь по їхнім позиціям, а не навпаки”, - сказав Матюхін.

Читайте такожБойовики та українські військові обмежують свободу переміщення спостерігачів у зоні АТО - ОБСЄ

" Хочеться вірити, що місія уважно вивчить питання, і об'єктивно надасть інформацію", - додав він.