В штабі АТО кажуть, що бойовики готують провокацію для ОБСЄ
22:44, 15 травня 2015Війна
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Бойовики днями мають намір продемонструвати місії ОБСЄ чергові фейкові обстріли їхніх позицій та населених пунктів на лінії розмежування з боку українських військових.
Reuters
Про це заявив речник АТО Леонід Матюхін, повідомляється на сторінці АТО у Facebook.
”За оперативною інформацією, днями загарбники займатимуться своєю звичною справою кінематографа: представників місії ОБСЄ буде запрошено в населені пункти на передовій, де заздалегідь бандити підготують сценарій, за яким все виглядатиме так, ніби українська сторона веде провокаційний вогонь по їхнім позиціям, а не навпаки”, - сказав Матюхін.
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" Хочеться вірити, що місія уважно вивчить питання, і об'єктивно надасть інформацію", - додав він.
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