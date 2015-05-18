З'явилося нове відео руйнувань в донецькому аеропорту
00:25, 18 травня 2015Війна
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В інтернеті з'явилося нове відео, де навесні 2015 року знятий донецький аеропорт і його околиці.
REUTERS
На відео видно наслідки інтенсивних боїв в аеропорту і його околицях: зруйновані будівлі, військова техніка та службові машини, які працювали в Донецькому аеропорту, пише Новое время.
Нагадаємо, нещодавно на сервісі Youtube з'явився документальний фільм про героїчну оборону українськими "кіборгами" донецького аеропорту.
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Напередодні його показали відразу вісім загальнонаціональних телеканалів. У документальній стрічці йдеться про битвах бійців АТО з бойовиками і росіянами в ДАП.
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