З'явилося нове відео руйнувань в донецькому аеропорту

На відео видно наслідки інтенсивних боїв в аеропорту і його околицях: зруйновані будівлі, військова техніка та службові машини, які працювали в Донецькому аеропорту, пише Новое время.

Нагадаємо, нещодавно на сервісі Youtube з'явився документальний фільм про героїчну оборону українськими "кіборгами" донецького аеропорту.

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Напередодні його показали відразу вісім загальнонаціональних телеканалів. У документальній стрічці йдеться про битвах бійців АТО з бойовиками і росіянами в ДАП.