Порошенко про "Аеропорт": Фільм будить душу і говорить до нашого серця

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко звернувся до "кіборгів" зі словами: "Те, що ви зробили, ваш подвиг, відродив бойовий дух української армії. Якби не ви і не такі, як ви, - мужні воїни, які захищають нашу країну, ворог був би по всій Україні".

Президент заявив, що Донецький аеропорт буде звільнено і відновлено.

"Я не сумніваюся - ми звільнимо аеропорт, бо це наша земля. І ми відновимо аеропорт. І там ми зробимо під склом залишки арматури, бетону і напишемо "Слава" кіборгам", щоб на століття пам'ять про ваш подвиг жила в поколіннях українців, і на вашому подвигу виховувалися покоління захисників України", - підкреслив він.

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Порошенко також подякував усім "воїнам і волонтерам, солдатам і генералам, які за дуже короткий термін створили Українську армію".

Присутні на показі фільму вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих у Донецькому аеропорту військовослужбовців.

Глава держави також подякував творчому колективу фільму за небайдужість та документальну фіксацію незламності духу справжнього українського воїна.

«Я б радив його переглянути всім. Адже цей фільм виховує українця краще, ніж десятки найкрасномовніших політичних промов. Він будить душу і говорить до нашого серця», - сказав Порошенко.

У документальному фільмі, який був знятий про події кінця літа - осені 2014 року, достовірно відновлені деталі захисту Донецького аеропорту.