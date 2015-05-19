Бойовики з гранатометів обстріляли Піски та шахту Бутовка - штаб АТО

Так,у понеділок на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Водяне, загарбники стріляли із 82-мм мінометів. А по Широкино вели вогонь з стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

«На Донецькому напрямку незаконні збройні формування російсько-терористичних військ вели вогонь з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї по Пісках та шахті Бутовка. А по Опитному з крупнокаліберних кулеметів», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-центру, на Луганському напрямку по населеним пунктам Новотошківське та Щастя бандити вели вогонь з крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«З 120–мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів на Артемівському напрямку загарбники обстріляли Золоте, Ленінське та Луганське.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖЗа добу бойовики 10 разів обстрілювали сили АТО з великокаліберної зброї

В районі Троїцького наші прикордонники та розвідники вступили у бій з ворожою диверсійно-розвідувальною групою.

Безпілотні літальні апарати загарбників були зафіксовані у небі за напрямками Новоайдар–Северодонецьк, Райгородка–Щастя, Донецький–Славяносербськ та Толоковка–Комінтерново», - зазначається в повідомленні.