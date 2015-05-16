За добу бойовики 10 разів обстрілювали сили АТО з великокаліберної зброї

Впродовж минулої доби бойовики 10 разів обстрілювали сили АТО з великокаліберної зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями і має бути відведена на визначену відстань від лінії розмежування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Незаконні збройні формування регулярно порушують режим тиші практично на всіх напрямках. Бойовики продовжують концентрацію живої сили, боєприпасів і техніки біля лінії розмежування... За минулу добу незаконні збройні формування 10 разів обстрілювали наші позиції із 120-міліметрових мінометів, тричи - з танка та 122-міліметрової артилерії", - сказав Мотузяник.

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За його словами, також за добу зафіксовано 15 польотів ворожих розвідувальних безпілотників в межах Донецької та Луганської областей.