Бойовики обстріляли позиції сил АТО біля декількох населених пунктів

Зокрема обстріляні були райони Авдіївки, Опитного, Пісків, Водяного, Верхньоторецького, Веселівки Другої, Новоласпи, Старогнатівки, Щастя, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі.

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"Після опівночі загарбники застосовували виключно 120 - мм міномети. Під вогонь воєнних злочинців потрапили Піски, Гранітне, Авдіївка. По населеному пункті Камянка злочинці гатили ще й з 152 - міліметрової артилерії", - йдеться в повідомленні.

У напрямку Артемівська бойовики обстрілювали Лозове та Гранітне. Зафіксовано один обстріл і на Маріупольському напрямку. "Майже годину злочинці вели вогонь по Широкиному з 82 мм мінометів, але, отримавши адекватну відповідь, мало не одразу почали запрошувати перемир’я. Чи не вперше наші військові мали спокій на Луганському напрямку", - говориться в повідомленні прес-центру.

Також вночі активізувалися безпілотники бойовиків. Їх було помічено у небі за маршрутами Сміле-Кримське, Сміле-Нижнє, Нижнє-Золоте, Маріуполь-Мілакіне, Фрунзе-Кримське, а також Широкине.

"Займаються бандити і своєю улюбленою варварською справою – обстрілами мирних населених пунктів. Вночі вони висувалися якомога ближче до наших позицій і вели вогонь по Комсомольському, вдаючи, ніби саме українські військові обстрілюють підконтрольне терористам місто. Крім цього загарбники стріляли по Гранітному і Водяному", - повідомив прес-центр.