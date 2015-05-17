Бойовики обстріляли Станицю Луганську: пошкоджено житловий будинок
У ніч на 17 травня бойовики обстріляли Станицю Луганську зі стрілецької зброї, мінометів, гранатометів та систем "Град".
Про це повідомляє прес-служба керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.
«Вогонь вівся з боку Луганська та пам’ятника Князю Ігорю на правому березі Сіверського Донця. У кварталі Молодіжному снаряд влучив у 5-поверховий житловий будинок, пошкодивши квартири на 5, 4 та 3 поверхах. Дані про постраждалих зараз з’ясовуються. Близько 23-ї години мінометні міни та снаряди вибухнули в районі ринку та автостанції», - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, прямим влученням знищено торговий модуль, крім того, в результаті обстрілу зайнялися три приватні будинки поблизу.
За даними прес-служби, рятувальники не змогли оперативно виїхати на місце через бойові дії. Через перебиті системи життєзабезпечення частина селища залишилася без світла та газу.
Згідно з повідомленням, зранку в селищі тихо. За попередніми даними, в медичні заклади з пораненнями ніхто не звертався, детальніша інформація щодо наслідків нічних бойових дій з’ясовується.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 17 травня в зоні антитерористичної операції бойовики обстріляли більше 10 населених пунктів Донецької та Луганської областей.