В Міноборони заявили, що Луганська ТЕС є найважливішим об’єктом для бойовиків

Про це свідчить затримання російських кадрових розвідників у Щасті – саме там, де розташована ТЕС, сказав представник головної інспекції Міністерства оборони Валентин Федічев в ефірі "5 каналу". За його словами, захоплення ТЕС призведе до дестабілізації ситуації, чого, на його думку, і прагнуть домогтися бойовики.

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"Дуже важливим моментом є, що третя бригада спеціального призначення, її підрозділи були задіяні під час фактично тактичної розвідки. Це група, яка має діяти на глибині до 700 км, а вона отримала завдання діяти фактично на лінії зіткнення. Це свідчення того, що ТЕС надається дуже важлива увага. Фактичне її захоплення і відключення від електропостачання північної частини Луганської області – воно дестабілізує обстановку", - зазначив Валентин Федічев.