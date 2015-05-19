Росія знову перекинула на Донбас кілька груп найманців - Тимчук

Бойовики проводять ротацію своїх підрозділів на ряді ділянок Маріупольського напрямку.

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Зазначено прибуття з півночі і через кордон з РФ відразу декількох груп російських найманців: всього до 250 осіб у складі кількох "підрозділів", - йдеться у повідомленні.

У район Спартака продовжується перекидання мінометних розрахунків. Бойовики масово використовують автотранспорт не тільки для рокадного переміщення своїх сил і засобів, але і для різкого нарощування рівня мобільності та рухливості своїх вогневих груп. Зокрема, переважна кількість вогневих засобів бойовиків на ділянках з найбільшою інтенсивністю протистояння встановлені на транспортних платформах - в основному вантажні автомобілі.