Росія знову перекинула на Донбас кілька груп найманців - Тимчук

09:08, 19 травня 2015
Війна
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Тимчук зазначає, що всього прибуло до 250 осіб у складі кількох "підрозділів".

REUTERS

Бойовики проводять ротацію своїх підрозділів на ряді ділянок Маріупольського напрямку.

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Зазначено прибуття з півночі і через кордон з РФ відразу декількох груп російських найманців: всього до 250 осіб у складі кількох "підрозділів", - йдеться у повідомленні.

У район Спартака продовжується перекидання мінометних розрахунків. Бойовики масово використовують автотранспорт не тільки для рокадного переміщення своїх сил і засобів, але і для різкого нарощування рівня мобільності та рухливості своїх вогневих груп. Зокрема, переважна кількість вогневих засобів бойовиків на ділянках з найбільшою інтенсивністю протистояння встановлені на транспортних платформах - в основному вантажні автомобілі.

Оперативні дані групи «Інформаційне Опір».Для обстрілу позицій українських військ і цивільних об'єктів...

Posted by Dmitry Tymchuk on 18 травня 2015 р.

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