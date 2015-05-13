Бойовики перекидають сили в напрямку Маріуполя, у південні райони Донецька прибуває бронетехніка - Тимчук

Продовжується перекидання сил і засобів російсько-терористичних військ на приморському напрямку. Зафіксовано прибуття через Тельманове тактичної групи бойовиків "ДНР": 160-180 осіб, при 12 танках і 22-х одиницях ББМ і автотранспорту.

Про це пише керівник "Інформаційного опору" народний депутат України Дмитро Тимчук на сторінці в Facebook.

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"До Петровського та Куйбишевського районів Донецька продовжує прибувати посилення угруповання російсько-терористичних військ, зосередженого в місті. Через Макіївку до Донецька прибули дві групи бойовиків по 50-60 осіб. Крім того, зі складу тактичної групи терористів, зосередженої в районі н. п. Ясинувата, у південні райони Донецька перекидається бронетехніка (зафіксований маневр танкової групи на 7 одиниць, у супроводі спецтранспорту)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається активізація бойовиків на ділянці Мар'їнка – Степове. В даному районі також зафіксовані спроби терористів вести активну наземну розвідку, зафіксовані неодноразові обстріли з боку снайперських груп противника.