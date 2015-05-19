Бойовики перекинули піхотний підрозділ у район Оленівки

Бойовики перекинули піхотний підрозділ в район Оленівки.

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір».

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«У район населеного пункту Оленівка здійснено переміщення від Старобешевого піхотного підрозділу терористів - загалом до 50 осіб, з двома 120-мм мінометами і трьома вантажівками, двома БТР-80 і двома БМП-2», - наголошується в повідомленні «ІО».

За даними групи, «частина бронегрупи бойовиків, яка раніше оперувала між н. п. Первомайськ і Стаханов, висунулась за напрямком населені пункти Донецьк і Фрунзе (шість танків і шість ББМ). Група бойовиків з Алчевка (до 80-й лсіб), з танками і ББМ, зафіксована в районі населеного пункту Брянка».