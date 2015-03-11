Бойовики перекинули на південь через Дебальцеве 24 танки і 35 ББМ

Як свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Спротив», «через Дебальцеве на південь, у район н.п. Сніжне і Красний Луч, пройшло кілька колон автотранспорту і бронетехніки. У їх складі - 24 танки, 35 ББМ, близько 25 одиниць автотранспорту».

«У район н.п. Майорськ супротивник перекинув бронегрупу. У її складі - 6 танків, 11 ББМ, за підтримки батареї протитанкової артилерії (шість 100-міліметрових гармат МТ-12 «Рапіра»)», - зазначається у повідомленні.

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Причому наголошується, що у Горлівці місцеві бойовики посилено поширюють чутки про те, що українські війська активно готуються до наступу («у помсту за Дебальцеве»).

Раніше УНІАН повідомляв, що, за даними Інформаційного спротиву, у Дебальцевому не припиняється масове мародерство, причому мародерством в Дебальцевому активно займаються не тільки бойовики, але і самі місцеві жителі, які грабують житла своїх сусідів.