За добу на Донбасі поранено 10 військовослужбовців
13:10, 19 травня 2015Війна
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За добу в зоні проведення АТО загиблих серед українських військовослужбовців не було, 10 бійців отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
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За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців не було, 10 бійців отримали поранення.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення АТО загинули двоє українських військовослужбовців, ще четверо отримали поранення.
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