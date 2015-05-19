За добу на Донбасі поранено 10 військовослужбовців

Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

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За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців не було, 10 бійців отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення АТО загинули двоє українських військовослужбовців, ще четверо отримали поранення.