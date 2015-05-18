За добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, 4 - поранені

Про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України в результаті бойових дій загинули двоє українських військових і четверо отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули 3 українських військовослужбовців, 17 отримали поранення.