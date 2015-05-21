Прес-центр АТО показав фотографії збитого російського безпілотника

Про це повідомляє прес-центр АТО.

БПЛА був збитий минулої доби групою спецпризначення підрозділу полку "Дніпро -1", яка виконувала завдання з виявлення та припинення діяльності диверсійно-розвідувальних груп в нашому тилу на Донецькому напрямку. Апарат вів розвідку неподалік населеного пункту Водяне, розповів заступник керівника АТО Сергій Галушко.

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За його словами, даний БПЛА може здійснювати розвідку на глибині від 150 до 250 км. у тилу наших військ. Орієнтовна вартість такого апарату - понад 6 мільйонів доларів.