Прес-центр АТО показав фотографії збитого російського безпілотника

17:23, 21 травня 2015
Війна
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21 травня в «Антикризовому медіа-центрі» (м. Краматорськ) відбувся брифінг, на якому були продемонстровані чергові докази присутності російських військ в Україні. 

Прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО.

БПЛА був збитий минулої доби групою спецпризначення підрозділу полку "Дніпро -1", яка виконувала завдання з виявлення та припинення діяльності диверсійно-розвідувальних груп в нашому тилу на Донецькому напрямку. Апарат вів розвідку неподалік населеного пункту Водяне, розповів заступник керівника АТО Сергій Галушко.

Читайте такожНа Донбасі військові збили російський безпілотник - СБУ"Цей безпілотний літальний апарат "Форпост" вироблений за ліцензією однієї з країн, в Російській Федерації, на Уральському заводі цивільної авіації. Заводський номер 923. Цей літальний апарат перебуває на озброєнні підрозділів розвідки РФ. Він ніс станцію тактичної розвідки, тепловізор і радіолокаційну станцію, - сказав Галушко. 

За його словами, даний БПЛА може здійснювати розвідку на глибині від 150 до 250 км. у тилу наших військ. Орієнтовна вартість такого апарату - понад 6 мільйонів доларів.

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