Amnesty International заявляє про жорстоке поводження з полоненим з боку ДУК, «Правий сектор» спростовує

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу заступник директора програм Amnesty International по Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв.

«Інформація щодо тортур з боку членів ДУК «Правий сектор» надходила до нас з різних джерел багаторазово», - підкреслив він.

У презентованому сьогодні звіті Amnesty International є свідчення колишнього полоненого, якого утримували представники «Правого сектора». «Використовуючи покинутий молодіжний табір як імпровізовану в'язницю, «Правий сектор» утримував десятки цивільних полонених і заручників, жорстоко катуючи їх і вимагаючи великі суми грошей від них і їхніх родин», - йдеться у звіті.

«Щодо бази «Правого сектора» і того джерела, на яке ми посилаємося у деталях, ця інформація стосується досить тривалого періоду - з вересня по кінець року і, можливо, навіть початок цього року», - уточнив Кривошеєв.

Він зазначив, що Amnesty International «трошки заштрихувала деталі, оскільки свідок спілкувався з представниками організації на умовах анонімності, і в нього були причини турбуватися через те, що його можуть ідентифікувати і це може мати наслідки».

«Але вказівки на те, що ця практика має місце і мала місце упродовж тривалого періоду, є. Ця інформація повинна найсерйознішим чином перевірятися і розслідуватися»,- сказав Кривошеєв. За його словами, ця база «Правого сектора» досі використовується.

Читайте такожAmnesty International закликає ООН терміново відвідати місця утримання полонених в УкраїніУ «Правому секторі» висловили здивування, що Amnesty International зробила свої висновки на підставі розповіді однієї людини, і зауважують, що доказів у звіті представники організації не привели. Як заявив керівник інформаційного центру «Правого сектору» Артем Скоропадський у коментарі Радіо Свобода, дана інформація не відповідає дійсності.

«Інформація Amnesty International про «Правий сектор» щодо катування та вимагання викупу від родичів полонених, яка міститься у звіті організації, не відповідає дійсності», – заявив він.

Він також стверджує, що під молодіжним табором, де нібито облаштували в’язницю, мається на увазі база «Правого сектору».

«Це не табір, це база «Правого сектору» у Дніпропетровській області», – зазначив Скоропадський, зауваживши, що всіх полонених представники «Правого сектору» передають правоохоронним органам.