Під Маріуполем на розтяжці підірвався боєць Нацгвардії - штаб

Про це з посиланням на прес-офіцера сектора "М" Дмитра Горбунова повідомляє 0629.

Він отримав легке поранення і направлений в одну з лікарень Маріуполя.

Читайте такожМісія ОБСЄ заявила про чергові порушення Мінських угод бойовиками "ДНР"

Горбунов повідомляє, що за сьогоднішній день було здійснено 7 обстрілів позицій ВСУ, 5 разів вогонь вівся з мінометів калібром 82 і 120, 2 обстріли проводилися із застосуванням АГС.