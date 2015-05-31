Під Маріуполем на розтяжці підірвався боєць Нацгвардії - штаб

23:46, 31 травня 2015
Війна
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Під Маріуполем на розтяжці підірвався боєць Нацгвардії, він залишився живий.

УНИАН

Про це з посиланням на прес-офіцера сектора "М" Дмитра Горбунова повідомляє 0629.

Він отримав легке поранення і направлений в одну з лікарень Маріуполя.

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Горбунов повідомляє, що за сьогоднішній день було здійснено 7 обстрілів позицій ВСУ, 5 разів вогонь вівся з мінометів калібром 82 і 120, 2 обстріли проводилися із застосуванням АГС.

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