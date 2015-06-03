Яценюк: за наказом Росії бойовики почали військову операцію

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час відвідування Міжнародного центру миротворчості та безпеки Західного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил в Яворові Львівської області, передає "Українська правда".

Читайте такожБойовики обстріляли три блокпости і КПП в зоні АТО, поранено військового

"Росія вчора зірвала тристоронню зустріч (тристоронньої контактної групи - ред.), а сьогодні дала вказівку своїм терористам почати військову операцію", - заявив Арсеній Яценюк.

За його словами, це сталося напередодні саміту G7 і він очікує, що на цьому саміті відреагують на дії РФ. "Це ще один виклик для світової спільноти. Очікую, що на саміті G7 світове співтовариство дасть правильну і адекватну відповідь російської агресії", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з самого ранку бойовики почали наступ на позиції сил АТО в Донецькій області. За даними народного депутата, координатора батальйону "Київ-1" Євгена Дейдея, по всій лінії йдуть запеклі ближні бої. Бойовики йдуть на прорив. Пізніше з'явилась інформація про те, що в районі Мар'їнки точиться запеклий бій, внаслідок якогопоранено 25 українських бійців.