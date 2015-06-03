У зоні АТО зафіксували 38 ворожих безпілотників
15:09, 03 червня 2015Війна
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Бойовики активізували повітряну розвідку уздовж лінії зіткнення.
У зоні АТО зафіксували 38 безпілотників бойовиків / Фото прес-служби Міноборони
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України на офіційному сайті.
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"Російські найманці продовжували активно використовувати безпілотні літальні апарати для здійснення повітряної розвідки. Загалом в межах Донецької та Луганської областей зафіксовано політ 38 безпілотників", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, говорити про широкомаcштабний наступ бойовиків на позиції українських сил на Донбасі зарано. Про це на брифінгу заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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