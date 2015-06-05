За добу на Донбасі поранені четверо військовослужбовців - Лисенко
Протягом минулої доби в зоні проведення АТО отримали поранення 4 українських військових.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожПрезидент відзначив нагородами 280 військових, загиблих в зоні АТО
"За минулу добу в результаті активних бойових дій та провокацій, на щастя, жоден воїн не загинув, а четверо отримали поранення", - сказав Лисенко.
Він уточнив, що троє українських бійців були поранені під Мар'їнкою, один - під Луганським.
Раніше УНІАН повідомляв, що вранці 3 червня біля села Мар'їнка Донецької області бойовики почали масований обстріл позицій сил АТО, а потім перейшли в наступ. У той день в результаті боїв загинули 5 українських бійців (під Мар'їнкою - 4), 39 отримали поранення.
У ході бою під Мар'їнкою знищено 80 бойовиків, понад 100 поранені. Також знищено 10 одиниць бронетехніки противника.