Бойовики перебили газопровід у Золотому Луганської області

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної прокуратури, встановлено, що сьогодні близько 13.00 внаслідок потужних артобстрілів бойовиками міста Золоте перебито газопровід середнього тиску.

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В результаті велика частина жителів міста залишилися без газопостачання.

Зараз у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт) проводяться першочергові слідчі дії.