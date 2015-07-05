Спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 150 вибухів у районі Донецького аеропорту

Про це йдеться у відповідному звіті ОБСЄ за 3 липня, оприлюдненому в суботу, передає Українська правда.

Наглядовий пост місії, що розташований в 8 км на північний захід від центру Донецька, зафіксував протягом дня 152 вибухів в районі аеропорту.

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Крім того, у звіті йдеться, що безпілотні літальні апарати ОБСЄ в районі Комсомольського, підконтрольному бойовикам "ДНР" (76 км на північний схід від Маріуполя), зафіксували концентрацію військової техніки.

Так, було відмічено 9 танків, 4 броньованих транспортних засоби, 28 бронетранспортерів і 60 вантажівок.

БПЛА також помітив два танки в районах, підконтрольних уряду України.