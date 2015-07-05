Спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 150 вибухів у районі Донецького аеропорту
10:10, 05 липня 2015Війна
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Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зазначають, що ситуація в районі Донецького аеропорту залишається нестабільною.
REUTERS
Про це йдеться у відповідному звіті ОБСЄ за 3 липня, оприлюдненому в суботу, передає Українська правда.
Наглядовий пост місії, що розташований в 8 км на північний захід від центру Донецька, зафіксував протягом дня 152 вибухів в районі аеропорту.
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Крім того, у звіті йдеться, що безпілотні літальні апарати ОБСЄ в районі Комсомольського, підконтрольному бойовикам "ДНР" (76 км на північний схід від Маріуполя), зафіксували концентрацію військової техніки.
Так, було відмічено 9 танків, 4 броньованих транспортних засоби, 28 бронетранспортерів і 60 вантажівок.
БПЛА також помітив два танки в районах, підконтрольних уряду України.
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