Президенту доповіли про сильний артобстріл позицій 72-ї бригади ЗСУ

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

За його словами, бойовики ведуть артобстріл позицій 72-ї бригади ЗСУ із 152-міліметрових гармат.

«О 21.50 проросійські бойовики за підтримки російських військових почали інтенсивний артилерійський обстріл зі 152-міліметрових гармат позицій 72 бригади Збройних сил України. Про це Президентові доповів начальник Генерального штабу Віктор Муженко», - йдеться в повідомленні.

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Цеголко зазначив, що президент Петро Порошенко доручив керівництву Генштабу та Міноборони «діяти відповідно до Мінських домовленостей і не допустити наступу ворога».

О 21.50 проросійські бойовики за підтримки російських військових почали інтенсивний артилерійський обстріл зі 152-міліме... Posted by Святослав Цеголко on Monday, August 10, 2015

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішній день в зоні АТО відзначився нічним бойовим протистоянням українських військ з бойовиками у районі Старогнатівки.