Президенту доповіли про сильний артобстріл позицій 72-ї бригади ЗСУ
Сьогодні ввечері бойовики за підтримки російських військових почали інтенсивний артилерійський обстріл позицій Збройних сил України.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко.
За його словами, бойовики ведуть артобстріл позицій 72-ї бригади ЗСУ із 152-міліметрових гармат.
«О 21.50 проросійські бойовики за підтримки російських військових почали інтенсивний артилерійський обстріл зі 152-міліметрових гармат позицій 72 бригади Збройних сил України. Про це Президентові доповів начальник Генерального штабу Віктор Муженко», - йдеться в повідомленні.
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О 21.50 проросійські бойовики за підтримки російських військових почали інтенсивний артилерійський обстріл зі 152-міліме...Posted by Святослав Цеголко on Monday, August 10, 2015
Як повідомляв УНІАН, сьогоднішній день в зоні АТО відзначився нічним бойовим протистоянням українських військ з бойовиками у районі Старогнатівки.