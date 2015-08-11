Серед бойовиків на Донбасі загострилися конфлікти через гроші та шляхи їхнього заробітку - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Так, з півночі окупанти з 120-міліметрових мінометів вели вогонь по позиціях сил АТО в селищах Красногорівка, Березове, Опитне. А близько о пів на першу ночі бойовики з танка вели вогонь по Опитному і Водяному.

Близько першої години ночі в районі селища Старогнатівка працювала ворожа артилерія калібру 152 міліметри. Крім того, протягом ночі найманці з реактивних систем залпового вогню обстріляли наші позиції у селищі Богданівка, що поблизу Маріуполя, зазначається у повідомленні.

З сьомої ранку активність бойовиків дещо зменшилась, проте з 8.30 і до о пів на одинадцяту дня найманці, в чергове, били з артилерії калібру 152 міліметри по Старогнатівці.

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Крім того, близько 13 години, дві диверсійно-розвідувальні групи противника, використовуючи стрілецьку зброю, намагалися обійти опорний пункт сил АТО. В результаті дій бійців окупанти відступили, інформують в штабі АТО.

«У той же час, за оперативною інформацією, між польовими бійцями і керівництвом так званих республік постійно виникають протиріччя. Причиною розбрату у найманців як завжди є гроші, та шляхи їх заробітку. Так, бойовики 15 батальйону територіальної оборони певний час тероризували місцевих бізнесменів та займались здирництвом у населеному пункті Брянка. 7 серпня, аби хоч якось вгамувати злочинців, до Брянки прибули псевдо правоохоронці з Луганська у супроводі підрозділу спецпризначення «Омега». Це подія в чергове загострила конфлікт у бандитському середовищі, де нелюди заради наживи ділять території впливу», - додали в штабі.