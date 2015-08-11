На Луганщині через обстріли бойовиками поранено двох українських військових

В Луганській області внаслідок обстрілів бойовиками поранено двох українських військових.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

«Минулої доби (10.08) бойовики продовжили агресію проти підконтрольної українському уряду території. Найгарячішими точками були Станиця Луганська, Кримське та Троїцьке», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, Станицю Луганську обстрілювали всю ніч із 122-мм артилерії, автоматичних гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. У результаті обстрілів осколкове поранення отримав військовослужбовець 128-ї бригади.

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Внаслідок артилерійського обстрілу бойовиками військового опорного пункту в с. Кримському мінно-вибухове поранення отримав санітар 24-ї окремої механізованої бригади.

Сьогодні о 07:30 терористи обстріляли також із зенітних установок с. Нижнєтепле Станично-Луганського району. Даних про постраждалих та руйнування поки що не надходило, зазначається в повідомленні.

«Бойовики продовжують використовувати «Гради». Учора серед ночі вони знову накрили село Троїцьке з реактивних установок, але отримали гідну відповідь від ЗСУ. На щастя, обійшлося без руйнувань та жертв з нашого боку. За моєю інформацію, було тяжко поранено одного з ватажків терористів, якого наша «відповідь» застала у с. Калиновому, звідки вони постійно гатять по наших позиціях», – відзначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.