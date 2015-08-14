Бойовики не дають коридор для вивозу тіл загиблих в зоні АТО - волонтер

Про це голова правління ВГО «Союз «Народна пам'ять» Ярослав Жилкін написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ну щось намічається, судячи з усього ... нам коридор не дають", - йдеться в повідомленні.

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Окремо Жилкін зазначив, що це є рідкістю для волонтерів.

"Таке просто рідко для нас. Навіть коли аеропорт і Дебальцеве, ми проскакували", - наголосив волонтер.

Ну что то намечается, судя по всему... нам коридор не дают (( Posted by Yaroslav Zhilkin on Thursday, August 13, 2015

Як повідомляв УНІАН, гуманітарна місія «Чорний тюльпан» («Евакуація 200») стартувала у вересні 2014 року. В роботі місії брали участь близько 120 добровольців з різних регіонів України.

Станом на кінець лютого 2015 року волонтери місії вивезли із зони АТО 390 тіл загиблих українських військових.

Гуманітарна місія «Евакуація-200» («Чорний тюльпан») - це волонтерський проект Міноборони (проект цивільно-військового співробітництва), Національного військово-історичного музею України і ВГО «Союз «Народна пам'ять»».