За добу в зоні АТО поранено двох українських військових

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. "За минулу добу в результаті бойових дій і збройних провокацій жоден український військовий не загинув, проте двоє наших бійців отримали поранення", - сказав він.

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За його словами, це сталося на донецькому напрямку: "Один з них - в результаті обстрілу бойовиків з гранатометів біля Майорська. Інший - поблизу Авдіївки під час виконання завдання отримав пошкодження в результаті підриву на протипіхотній міні", - зазначив Олександр Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули двоє військових, ще один зник безвісти.