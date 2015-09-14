За добу в зоні АТО загинули двоє військових, ще один зник безвісти

За минулу добу в зоні проведення Антитерористичної опреації, внаслідок бойових дій, загинули двоє українських військовослужбовців, ще один зник безвісти.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу, внаслідок бойових дій, ми втратили двох наших воїнів. Ще двоє - були поранені і один воїн зник безвісти", - повідомив Лисенко.