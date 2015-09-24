На Донбасі загинув військовий - підірвався на міні

12:52, 24 вересня 2015
Війна
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Впродовж минулої доби в зоні антитерористичної операції загинув один український військовослужбовець, двоє отримали поранення внаслідок підриву на міні.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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Він зазначив, що бійці підірвалися на міні в районі Бахмутської траси на Луганщині.

Як повідомляв УНІАН, бойовики вночі обстрілювали позиції сил антитерористичної операції в Кримському, Зайцевому і Красногорівці.

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