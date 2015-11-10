Бойовики повернулися до активних обстрілів інфраструктури Донбасу - Жебрівський

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Насправді величезна проблема з приводу обстрілів, тому що стріляють як раз по інфраструктурі. Був обстріл Гранітного, де на сьогоднішній день немає електроживлення, фактично були обстріли там, де розташований КПВВ, це в районі Зайцевого, Майорська, Гнутового і Курахового, і це насправді є величезні проблеми, тому що люди тут налякані, в жаху. За останні дні лінію розмежувань перетинає понад 17 тисяч людей, як Донбасу, так і з Луганської області і тому є проблема. На жаль, сьогодні терористи б'ють саме по інфраструктурним об'єктах, і це ключове питання, і руйнування інфраструктури, таке враження, є їх ключовим завданням", - заявив Жебрівський.

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Як повідомляв УНІАН, раніше спікер Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов повідомив, що за минулу добу бойовики 51 раз відкривали провокаційний вогонь.