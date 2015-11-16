На Луганщині на фугасі підірвалися троє українських військових
13:27, 16 листопада 2015Війна
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На Луганщині загинули троє українських військових.
REUTERS
В районі селища Золоте Луганської області на фугасі підірвалися та загинули троє українських військових.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
«Поблизу селища Золоте на радіокерованому фугасі підірвалися та загинули троє українських військових», - сказав він.
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