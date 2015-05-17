На Луганщині військовий автомобіль підірвався на фугасі: загинули боєць "Нацгвардії" та волонтери

Сьогодні, 17 травня, біля Попасної, що на Луганщині, на фугасі підірвався військовий автомобіль «Хантер». Загинули один нацгвардієць і троє волонтерів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль.

"Щойно виїхали з Троїцького Попаснянського району, що поблизу Дебальцева. По дорозі стало відомо, що кілька годин тому, близько обіду, на ґрунтовій дорозі біля Попасної, яка веде до села Троїцьке, на фугасі підірвався військовий автомобіль «Хантер». За даними, що уточнюються, загинули один нацгвардієць і троє волонтерів із західної України. Ще один військовослужбовець поранений", - написав він.

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"Сьогодні цією дорогою мене переконували їхати на Троїцьке. Але оскільки на ґрунтових дорогах часто закладають фугаси, я прийняв рішення їхати асфальтованою трасою", - додав Москаль.