В середу бойовики здійснили 18 обстрілів на Донеччині

Як повідомляє прес-центр АТО, зокрема, українські позиції в Пісках та Опитному прицільно обстрілювалися ворожими снайперами впродовж цілого дня.

"По цих населених пунктах, а також по позиціях в районі шахти Бутовка контрольовані російською владою загарбники здійснювали неприцільні обстріли зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів", - зазначається в повідомленні.

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Крім того, в районі Горлівки російсько-терористичні бандформування, з гранатометів обстріляли селище Луганське, а зі стрілецької зброї - селище Ленінське.

Також повідомляється, що з Росії в напрямку тимчасового окупованого Донецька здійснив прольот ворожий БПЛА, який проводив повітряну розвідку підконтрольних бойовикам територій.

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