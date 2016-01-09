В Одесі матрос ВМС запобіг нападу на військовий об'єкт

В Одесі військовослужбовець Військово-морських сил України, виконуючи обов'язки у добовому наряді, запобіг нападу невідомих осіб на військовий об'єкт.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-центрі командування українських ВМС.

Матрос під час обходу військової частини виявив двох невідомих осіб, які намагалися проникнути на територію об'єкта. У ситуації, що склалася, військовослужбовець попередив незнайомців, що в разі продовження протиправних дій він має право застосовувати зброю. Оскільки правопорушники на попередження не відреагували, матрос застосував зброю. Правопорушники зникли.

Командування військової частини високо оцінило рішучі дії військового.

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Варто додати, що це не перший подібний інцидент в районі зазначеної військової частини. Днями добовим нарядом біля контрольно-пропускного пункту була припинена спроба мінування військового об'єкта.