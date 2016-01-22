Тимчук розповів про перспективи і проблеми сьомої хвилі мобілізації

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів координатор групи "Інформаційний Спротив", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Дмитро Тимчук.

Він зазначив, що необхідно набрати людей, яких можна у будь-який момент демобілізувати, щоб привести армію до штатів мирного часу.

"Крім того, нам у будь-якому випадку необхідний мобілізаційний резерв. Якщо завтра почнеться повномасштабна агресія, ми не повинні призивати "гарматне м'ясо", як навесні 2014 року. Нам потрібні люди, які знають, що таке військова служба, і володіють навичками ведення бойових дій", - розповів він про очікування від чергової хвилі мобілізації.

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Крім того, Тимчук вважає, що недавнє підвищення зарплат військовослужбовців дає підстави припускати, що можна буде вводити більш високі критерії відбору для того, щоб укомплектувати посади контрактників.

При цьому зростання грошового утримання йде не за рахунок збільшення окладу, а за рахунок різних надбавок, які командир частини може зняти з військовослужбовців, які порушують військову дисципліну, в тому числі — вживаючи спиртні напої, повідомив член комітету Ради з питань нацбезпеки і оборони.

"Для більшої частини людей, які розуміють, що через пиятику вони можуть отримати у два рази менше грошей, це буде аргументом", - підсумував Тимчук.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Степан Полторак і представники Генштабу заявили, що конкретне рішення про мобілізацію ще не прийнято і залежить від того, скільки вдасться залучити на службу контрактників.