У поліції розповіли про причини вчорашніх поранень військових на Луганщині

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Луганській області.

Зокрема, у Станично-Луганський відділ міліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в приймальне відділення райлікарні з тілесними ушкодженнями у вигляді осколкового поранення гомілки доставлений військовослужбовець 1993 року народження.

Зазначені тілесні ушкодження потерпілий отримав під час несення служби на блокпосту, в результаті детонації протипіхотної міни.

Даний факт кваліфіковані за ст. 258 КК України (терористичний акт). Розпочато досудове слідство.

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Крім того, в Новоайдарський відділ міліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в приймальне відділення з діагнозом "мінно-вибухова травма, вогнепальне осколкове сліпе поранення внутрішньої поверхні лівого колінного суглоба", доставлений військовослужбовець 1983 року народження.

Перевіркою встановлено, що вказані тілесні ушкодження потерпілий отримав під час проведення військових навчань, в результаті розриву АГС. Військовослужбовець госпіталізований в хірургічне відділення Новоайдарської лікарні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру за ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих).

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Крім того, в Новоайдарський відділ міліції надійшло повідомлення від диспетчера "швидкої допомоги" районної лікарні про те, що на автодорозі Н-21 "Новоайдар - Щастя", поблизу с. Дмитрівка сталася дорожньо-транспортна пригода.

Виїздом на місце події встановлено, що водій автомобіля Renault Trafic 1982 р. зіткнувся з автомобілем УАЗ під керуванням військовослужбовця 1988 р. який, у порушення вимог правил дорожнього руху в цей час здійснював рух заднім ходом, що і призвело до зіткнення.

В результаті ДТП в Сєвєродонецьку міську лікарню госпіталізовано водія автомобіля УАЗ з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, скальпована рана волосистої частини голови" та пасажир - військовослужбовець 1991 р з діагнозом "ЗЧМТ, забій головного мозку, скальпована рана волосистої частини голови, забій правого плечового суглобу".

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру за ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації машин).