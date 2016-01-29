В зоні АТО знову використовується заборонене Мінськими угодами озброєння - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

«Ми продовжуємо відстежувати ситуацію в Зайцевому... У середу наші спостерігачі бачили, що деякі житлові будинки були пошкоджені, і помітили використання мінометів калібром 82 мм і 120 мм. А це є порушення додатку до пакету заходів (передбачених Мінськими угодами – УНІАН)», - сказав він.

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Хуг також заявив, що збільшилася інтенсивність обстрілів в районі «гарячих точок» – Горлівки, Донецького аеропорту, Комінтернового.

За його словами, також місія часто фіксує використання стрілецької зброї.

Крім того, зазначив Хуг, напруженою залишається ситуація в районі Мар’янки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, в українській розвідці поінформували, що бойовики атакували підрозділи сил АТО в районі Зайцевого, внаслідок чого 8 із них загинули та близько 20 поранені.

Загалом, за даними штабу АТО, впродовж минулої доби, 28 січня, бойовики понад 70 разів обстріляли українських військових на Донбасі.