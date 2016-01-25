Україна свої зобов’язання за Мінськими угодами виконує – представництво України при ЄС

Таку заяву у своєму виступі в Європарламенті зробила виконувач обов’язків голови представництва України при ЄС Любов Непоп, повідомляє Радіо Свобода.

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«Не бажаючи того, щоб нас звинувачували у невиконанні положень «Мінська», ми проголосували ці зміни до Конституції, навіть попри те, що й серед громадян України у них не було великої підтримки, – пояснила дипломат. – Але що ми отримали у відповідь? Вогонь не припинений, відведення важких озброєнь не здійснено, жодного прогресу з іншого боку немає. Але ж ми не можемо постійно односторонньо демонструвати результати, без таких самих кроків з боку представниківтак званих «ДНР-ЛНР» та Росії».

Непоп додає, що зміни до Конституції вже пройшли голосування Верховної Ради у першому читанні, але для завершення процесу Україна чекає виконання зобов’язань іншої сторони.

Натомість, заявляє виконувач обов’язків голови представництва України при ЄС, Київ має у своєму розпорядженні інформацію про присутність 9,5 тисяч російських військових на території України та ще 34 тисяч озброєних сепаратистів, що перебувають на Донбасі.

Коли українська армія притримується режиму припинення вогню, обстріли з боку сепаратистських територій проводяться щоденно, пояснює Непоп, додаючи, що, згідно зі звітами спостережної місії ОБСЄ, важке озброєння там відведене не було, бо воно зафіксоване в інших місцях дислокації.

«Більше того, ми маємо достовірну інформацію, що Росія щодня надсилає на українську територію нове озброєння», – пояснює дипломат.

В той же час, додає Непоп, очевидними доказами грубих порушень сепаратистами положення Мінських угод про припинення вогню, є кілька атак, внаслідок яких були взяті кілька сіл, що перебували у так званій «сірій зоні».