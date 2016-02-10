Біля Донецького аеропорту на розтяжці підірвались троє українських бійців

Неподалік від аеропорту Донецька троє українських вояків підірвались на розтяжці, повідомляє кореспондент ТСН.ua.

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За інформацією видання, ці військові з 58-ї бригади. Поранених везуть до Дніпропетровська, де їх буде госпіталізовано.

"На жаль, сьогодні є один загиблий і двоє постраждалих. Завдяки наданій медичний допомозі, стан здоров'я їхній задовільний. Можливо, зможуть воювати й далі", - пояснили військові медики.

Крім того, ще один боєць отримав небойове поранення – він потрапив у ДТП. Загалом, кажуть військові, у районі Донецького аеропорту стало тихіше, бойовики ведуть обстріли, максимум, з кулеметів. "Інтенсивність обстрілів йде на зниження. Переважно стрілецьку зброю використовують", - кажуть бійці.