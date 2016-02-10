У МВС вважають, що "зливом" Саакашвілі позицій українських бійців повинна зайнятися контррозвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Насправді питання, що стосується Саакашвілі, його вояжу – це питання контррозвідки», - заявив він.

«Були відзняті і бійці спеціальних підрозділів, показані фактично їхні позиції – це питання контррозвідки та військової розвідки», - додав Шкіряк.

Він додав, що вже є факти погроз військовим, які зафіксовані на відео з передової, яке опублікував Саакашвілі.

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Як повідомлялося раніше, спікер Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко заявив в інтерв'ю «Новой газете», що МВС почало розслідування щодо дій глави Одеської області Саакашвілі за публікацію секретної інформації в мережі про підрозділи АТО.

"Останнє, явне: відео з передової, яке злив в Інтернет Саакашвілі. Повна здача українських позицій! (глава Одеської облдержадміністрації відвідав одеський батальйон "Шторм" і 14 січня виклав у мережу сюжет: як він виявляє недоліки в забезпеченні бійців. У кадрі опинилися штабні карти, у бійців-співрозмовників відкриті обличчя, місцевість добре пізнавана тощп) Те, що суворо забороняли журналістам, зробив не останній державний чиновник", - обурився Лисенко.