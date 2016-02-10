У МВС вважають, що "зливом" Саакашвілі позицій українських бійців повинна зайнятися контррозвідка
Радник глави МВС Зорян Шкіряк заявляє, що контррозвідка має дати оцінку оприлюдненню головою Одеської обласної державної адміністрації Міхеїлом Саакашвілі секретної інформації про підрозділи АТО.
Саакашвілі виклав в інтернет відео з позиціями українських блокпостів / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.
«Насправді питання, що стосується Саакашвілі, його вояжу – це питання контррозвідки», - заявив він.
«Були відзняті і бійці спеціальних підрозділів, показані фактично їхні позиції – це питання контррозвідки та військової розвідки», - додав Шкіряк.
Він додав, що вже є факти погроз військовим, які зафіксовані на відео з передової, яке опублікував Саакашвілі.
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Як повідомлялося раніше, спікер Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко заявив в інтерв'ю «Новой газете», що МВС почало розслідування щодо дій глави Одеської області Саакашвілі за публікацію секретної інформації в мережі про підрозділи АТО.
"Останнє, явне: відео з передової, яке злив в Інтернет Саакашвілі. Повна здача українських позицій! (глава Одеської облдержадміністрації відвідав одеський батальйон "Шторм" і 14 січня виклав у мережу сюжет: як він виявляє недоліки в забезпеченні бійців. У кадрі опинилися штабні карти, у бійців-співрозмовників відкриті обличчя, місцевість добре пізнавана тощп) Те, що суворо забороняли журналістам, зробив не останній державний чиновник", - обурився Лисенко.