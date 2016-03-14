За добу в зоні АТО загинув один військовослужбовець, ще одного поранено
13:06, 14 березня 2016Війна
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Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовослужбовець, ще одного було поранено.
За минулу добу внаслідок бойових дій ми втратили одного українського воїна / Фото УНИАН
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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«За минулу добу внаслідок бойових дій ми втратили одного українського воїна, ще один отримав поранення», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО жоден з українських військовослужбовців не загинув, проте семеро отримали поранення.
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