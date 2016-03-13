За минулу добу в зоні АТО поранено 7 українських військових

Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, семеро отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій жоден з українських військовослужбовців не загинув, проте семеро отримали поранення", - сказав Мотузяник.

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Як повідомляв УНІАН, українські військові закріпилися біля Ясинуватської розв'язки під Авдіївкою, через яку йшло сполучення між окупованими Донецьком та Горлівкою, рух по трасі зупинено. В цілому ж ситуація біля Авдіївки значно погіршилася: без зупинки вже кілька діб українські військові відбивають ворожі атаки.