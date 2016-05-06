За минулу добу в зоні АТО один український військовий отримав поранення, загиблих немає – Лисенко
13:01, 06 травня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення АТО один український військовослужбовець отримав поранення, загиблих немає.
Один військовий отримав поранення / mil.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, але один наш воїн отримав поранення», - сказав Лисенко.
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