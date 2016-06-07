МВС оголосило в розшук бойовика "Гіві"

Інформація про розшук "Гіві" з'явилася на сайті МВС у розділі "Особи, що переховуються від органів влади".

Зазначається, що бойовик зник 23 травня 2016 року у Донецьку.

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"Гіві" звинувачується у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 260 КК України - створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань, що призвело до загибелі людей. Йому загрожує від 10 до 15 років в'язниці.

Крім того, на сайті МВС повідомляється, що суд дозволив затримку Толстих.