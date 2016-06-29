В АП підтвердили загибель на Донбасі оперного співака Василя Сліпака

"На превеликий жаль, підтвердилася інформація про загибель Василя Сліпака у районі проведення АТО. Це сталося сьогодні вранці, 29 червня, поблизу сел. Луганське Бахмутського району Донецької області", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Лисенко додав, що тіло загиблого доставлено у морг м. Бахмут.

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Раніше на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов повідомив про те, що в зоні проведення АТО загинув оперний співак Василь Сліпак, який воював у лавах «Правого сектора». Лисенко, в свою чергу, сказав, що ця інформація перевіряється.