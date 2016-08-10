За добу в зоні АТО поранено 5 військових
14:54, 10 серпня 2016Війна
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За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО жоден український військовий не загинув, п’ятеро отримали поранення.
За добу внаслідок бойових дій поранені 5 військових / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих не було, п’ятеро наших бійців були поранені», - сказав він.
Нагадаємо, за добу в районі проведення АТО бойовики 62 рази відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України. Зокрема, по 28 обстрілів зафіксовано на Донецькому і Маріупольському напрямках, ще 6 - на Луганщині.
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