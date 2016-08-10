За добу в зоні АТО поранено 5 військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих не було, п’ятеро наших бійців були поранені», - сказав він.

Нагадаємо, за добу в районі проведення АТО бойовики 62 рази відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України. Зокрема, по 28 обстрілів зафіксовано на Донецькому і Маріупольському напрямках, ще 6 - на Луганщині.