Ситуація в зоні АТО: за добу бойовики 62 рази відкривали вогонь, "гаряче" було на Донецькому і Маріупольському напрямках

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Повідомляється, що на Донецькому напрямку окупанти в порушення Мінських домовленостей застосували важку артилерію калібру 122 мм у Луганському.

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Під вогонь 82-мм мінометів десяток разів потрапили українські опорні пункти в Авдіївці, Верхнеторецьком, Кам'янці і Новоселівці другій, до того ж там противник бив з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

По укріпленнях у Зайцевому, Луганському, Новгородського і Невельського - з гранатометів і кулеметів. У Верхнеторецькому, Новгородському і Майорську ворог застосував бронетехніку. На цьому напрямку вівся вогонь із зенітної установки.

На Маріупольському напрямку під час обстрілів з 120 і 82-мм мінометів по українських позиціях в Красногорівці, Зайцевому, Новотроїцькому та Широкіному противник випустив більше ста мін.

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Ворожий вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів вівся в Гнутовому. Поблизу Широкіного і Мар'їнці противник активно використовував бронетехніку. Двічі відкривав вогонь ворожий снайпер. У Березовому і Водяному провокації тривали з застосуванням стрілецької зброї.

На Луганщині неспокійно було в Новоалександрівці, тут ворог відкрив вогонь з мінометів різного калібру, автоматичних гранатометів і протитанкових гранатометів. Зі стрілецької зброї обстріляли Попасну.

Також зафіксована активізація ведення противником повітряної розвідки. За добу 8 разів на напрямках Широкіне-Водяне, Луганське-Троїцьке, і в районі самого Донецька спостерігалися безпілотні літальні апарати.